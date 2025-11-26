Трамп заявил об значительной роли Европы в обеспечении гарантий безопасности Украины

Страны Европы будут играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности Украины, заявил журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

Отвечая на вопрос о том, как при урегулировании конфликта будут оговариваться гарантии безопасности Украины, Трамп подчеркнул, что Европа будет в значительной степени вовлечена в этот процесс. Сейчас Вашингтон совместно со своими европейскими союзниками работает над этим.

По его словам, в Европе очень хотят прекращения конфликта.

26 ноября Трамп заявил, что прекращение огня и отказ от дальнейшего продвижения российских войск могут стать уступками со стороны России в рамках урегулирования конфликта на Украине.

За день до этого телеканал ABC News сообщил, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Глава российского МИД Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Британии призвал согласовать с НАТО план Трампа по Украине.