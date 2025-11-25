На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Британии призвал согласовать с НАТО план Трампа по Украине

Alastair Grant/Reuters

План администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию вооруженного конфликта на Украине потребует согласия остальных стран — членов НАТО, поскольку затрагивает их интересы. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента, передает Sky News.

По его словам, предстоит проделать еще много работы, чтобы добиться прекращения огня на Украине.

«Нас ждет жесткая дорога впереди. Но мы как никогда привержены [помощи Украине]», — подчеркнул премьер.

Стармер также отметил, что позже 25 ноября лидеры стран «коалиции желающих» в ходе запланированного видеозвонка обговорят дальнейшие способы помощи Украине.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Британии выступил с резким заявлением в адрес Путина.

