Трамп считает, что Россия может получить больше территорий Украины

Трамп: Россия за пару месяцев может получить больше украинских территорий

Президент США Дональд Трамп предположил, что Россия в течение ближайших двух месяцев может установить контроль над территориями, которые предстоит уступить Украине в рамках мирного урегулирования. Аудиозапись брифинга с прессой опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер отметил, что текущая динамика конфликта свидетельствует о поступательном продвижении российских войск, что создает предпосылки для изменения линии фронта в ближайшее время.

«Если вы посмотрите, то это движется только в одном направлении. Так что в конце концов эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», — сказал Трамп.

Американский президент также заявил, что прекращение огня и отказ от дальнейшего продвижения российских войск могут стать уступками со стороны России в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Глава Белого дома подчеркнул, что в рамках переговоров по урегулированию на Украине обсуждаются вопросы определения границы.

