Трамп рассказал о согласованных пунктах мирного плана по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие пункты мирного соглашения по Украине уже согласованы. Аудиозапись брифинга с прессой опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, многие из пунктов плана согласованы в очень «благоприятной манере».

Накануне Трамп заявил, что в американском плане по мирному урегулированию на Украине осталось лишь несколько спорных пунктов, с которыми не согласны стороны конфликта.

25 ноября глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что первоначальная версия мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине неприемлема.

Телеканал ABC News сообщил, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации журналистов, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Глава российского МИД Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в план США по Украине добавили пункт об амнистии Зеленского.