Трамп заявил о нескольких оставшихся спорных пунктах в плане США по украинскому конфликту

Трамп: в плане США по Украине осталось лишь несколько спорных вопросов

В американском плане по мирному урегулированию на Украине осталось лишь несколько спорных пунктов, с которыми не согласны стороны конфликта. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он отметил, что составленный Вашингтоном первоначальный план из 28 пунктов был доработан с учетом поступившей от Москвы и Киева дополнительной информации, в настоящее время осталось всего несколько пунктов, которые вызывают разногласия сторон.

25 ноября глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что первоначальная версия мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине неприемлема.

Несколькими часами ранее телеканал ABC News сообщил, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации журналистов, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Глава российского МИД Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме заявили об «огромном успехе» в урегулировании на Украине.