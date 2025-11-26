Трамп призвал Украину пойти на мирную сделку

Трамп: Украина должна пойти на сделку по урегулированию конфликта с Россией

Украине следует пойти на сделку по урегулированию конфликта с Российской Федерацией. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, этот конфликт «может продолжаться годами». Американский лидер отметил, что РФ имеет гораздо больше людей и солдат, чем украинское государство.

«Я думаю, если Украина может достичь сделки, это хорошо. Честно, я думаю, это хорошо для обоих. Украина — это гораздо меньшая группа людей», – сказал глава Белого дома.

Накануне Трамп выразил уверенность, что сделка по урегулированию украинского конфликта близка к своему завершению и может быть заключена уже в ближайшее время.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, заявил, что первоначальная версия мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию конфликта неприемлема.

25 ноября телеканал ABC News сообщил, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По данным этого СМИ, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Глава МИД России Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

