Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер встретятся с Путиным

Трамп: Уиткофф и Кушнер встретятся с Путиным в Москве на следующей неделе

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер проведут встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе. Об этом заявил Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета, передает ТАСС.

Глава Белого дома отметил, что Кушнер активно участвует в процессе мирного урегулирования на Украине и вместе с Уиткоффом отправится в Россию для проведения переговоров.

«Они встретятся с президентом Путиным, думаю, на следующей неделе в Москве», — сказал Трамп.

25 ноября телеканал ABC News сообщил, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации журналистов, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

