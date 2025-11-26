На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер встретятся с Путиным

Трамп: Уиткофф и Кушнер встретятся с Путиным в Москве на следующей неделе
Keystone Press Agency/Global Look Press

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер проведут встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе. Об этом заявил Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета, передает ТАСС.

Глава Белого дома отметил, что Кушнер активно участвует в процессе мирного урегулирования на Украине и вместе с Уиткоффом отправится в Россию для проведения переговоров.

«Они встретятся с президентом Путиным, думаю, на следующей неделе в Москве», — сказал Трамп.

25 ноября телеканал ABC News сообщил, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации журналистов, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал условие для визита Зеленского в США.

Переговоры о мире на Украине
