Ирландский журналист рассказал, что Зеленского расстроила отмена поездки в США

Украинский президент Владимир Зеленский разочарован отменой своего визита в Соединенные Штаты. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Журналист пояснил, что об этом ему стало известно от источников в столице Украины.

25 ноября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что встреча президентов США и Украины в настоящее время не планируется.

За день до этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский отказался на этой неделе ехать в Вашингтон для обсуждения с президентом США Дональдом Трампом инициативы по урегулированию украинского конфликта, сославшись на то, что необходимо более подробно проработать американский мирный план, и предложил приехать на следующей неделе.

По информации газеты Financial Times, окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в США.

Ранее сообщалось, что помощники Трампа по телефону зачитывали Зеленскому план по Украине.