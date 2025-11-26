Ирландский журналист рассказал, что Зеленского расстроила отмена поездки в США

Украинский президент Владимир Зеленский разочарован отменой своего визита в Соединенные Штаты. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.
Журналист пояснил, что об этом ему стало известно от источников в столице Украины.
25 ноября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что встреча президентов США и Украины в настоящее время не планируется.
За день до этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский отказался на этой неделе ехать в Вашингтон для обсуждения с президентом США Дональдом Трампом инициативы по урегулированию украинского конфликта, сославшись на то, что необходимо более подробно проработать американский мирный план, и предложил приехать на следующей неделе.
По информации газеты Financial Times, окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в США.
Ранее сообщалось, что помощники Трампа по телефону зачитывали Зеленскому план по Украине.