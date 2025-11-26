Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине

На переговорах по урегулированию конфликта Украины был достигнут прогресс. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, ведутся «хорошие» переговоры.
«Мы начали с России. У нас идут переговоры с Россией», — сказал американский лидер.
Он отметил, что «через какое-то время» будет понятен их итог.
«Мы добиваемся прогресса», — утверждает глава Белого дома.
25 ноября Трамп выразил уверенность, что сделка по урегулированию украинского конфликта близка к своему завершению и может быть заключена уже в ближайшее время.
В тот же день телеканал ABC News сообщил, что Соединенные Штаты и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации этого СМИ, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее в США заявили, что Трамп хочет мира на Украине на любых условиях.