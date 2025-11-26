На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине

Трамп: на переговорах по урегулированию конфликта на Украине достигнут прогресс
Kent Nishimura/Reuters

На переговорах по урегулированию конфликта Украины был достигнут прогресс. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, ведутся «хорошие» переговоры.

«Мы начали с России. У нас идут переговоры с Россией», — сказал американский лидер.

Он отметил, что «через какое-то время» будет понятен их итог.

«Мы добиваемся прогресса», — утверждает глава Белого дома.

25 ноября Трамп выразил уверенность, что сделка по урегулированию украинского конфликта близка к своему завершению и может быть заключена уже в ближайшее время.

В тот же день телеканал ABC News сообщил, что Соединенные Штаты и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации этого СМИ, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Трамп хочет мира на Украине на любых условиях.

Переговоры о мире на Украине
