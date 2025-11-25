В США раскрыли позицию Трампа по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее положить конец конфликту на Украине вне зависимости от деталей мирного соглашения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на сотрудника Белого дома.

В публикации отмечается, что у Трампа нет красных линий, поэтому он готов принять любые договоренности по урегулированию конфликта, которые максимально быстро смогут заключить Россия и Украина.

По словам собеседника издания, «конечная цель — это мир».

Несколькими часами ранее телеканал ABC News сообщил, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации журналистов, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Глава российского МИД Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон отверг возможность капитуляции Украины.