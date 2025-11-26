На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Великобритания, Франция и Германия договорились с США ускорить подготовку гарантий Украине

Мерц, Макрон и Стармер договорились с Рубио ускорить подготовку гарантий Киеву
Virginia Mayo/AP

Участники видеоконференции «коалиции желающих» договорились с госсекретарем США Марко Рубио ускорить совместную с Вашингтоном деятельность по разработке гарантий безопасности Украины. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, документ опубликован на сайте правительства ФРГ.

В публикации отмечается, что представители стран поручили своим военным ведомствам завершить общую работу по планированию по данному вопросу.

До этого Макрон заявил, что «коалиция желающих» во главе с Францией и Великобританией создаст рабочую группу по подготовке гарантий безопасности для Украины при участии Турции и США.

До этого Стармер перечислил четыре условия для достижения прочного мира на Украине, по которым страна должна сохранить суверенитет и способность защищать себя. Стармер также заявил, что Киев должен сам определять будущее Украины, а решения о принятии республики в Евросоюз (ЕС) и НАТО должны приниматься с согласия стран — участниц этих организаций.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что вопрос о территории Украины и ее армии должен решаться Киевом.

