Макрон анонсировал создание рабочей группы по гарантиям безопасности Украине

«Коалиция желающих» во главе с Францией и Великобританией создаст рабочую группу по подготовке гарантий безопасности для Украины при участии Турции и США. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон по итогам совещания коалиции, трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«Мы решили создать рабочую группу, которая начнет работу уже с завтрашнего дня под руководством Франции и Великобритании, с тесным участием Турции, играющей ключевую роль в морской сфере, и впервые с участием США», — сказал он.

По мнению политика, численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна остаться прежней. Кроме того, Макрон подчеркнул необходимость создания дополнительных сил для подстраховки и укрепления украинской армии «на второй линии».

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер перечислил четыре условия для достижения прочного мира на Украине, по которым страна должна сохранить суверенитет и способность защищать себя. Стармер также заявил, что Киев должен сам определять будущее Украины, а решения о принятии республики в Евросоюз (ЕС) и НАТО должно приниматься с согласия стран — участниц этих организаций.

По новому тексту мирного плана США предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что вопрос о территории Украины и ее армии должен решаться Киевом.