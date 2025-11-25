Стармер перечислил условия для достижения прочного мира на Украине

Sky News: Стармер назвал четыре условия для достижения прочного мира на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перечислил четыре условия для достижения прочного мира на Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По словам премьера, Украина должна сохранить суверенитет и способность защищать себя. Он также заявил, что Киев должен сам определять будущее Украины, а решения о принятии республики в Евросоюз (ЕС) и НАТО должно приниматься с согласия стран--участниц этих организаций.

Стармер также отметил, что первоначальная версия американского мирного плана среди необходимых и важных элементов содержит некоторые неприемлемые пункты.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

Ранее в Кремле заявили о приемлемости положений мирного плана США по Украине.