На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киеве заявили о скором визите Дрисколла на Украину

Ермак: Дрисколл на этой неделе приедет в Киев
true
true
true
close
Press Service of Ukrainian Defense Ministry/Reuters

Министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл на этой неделе прибудет в Киев. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам Ермака, он только что поговорил с Дрисколлом по телефону. Глава офиса украинского президента выразил американскому министру благодарность «за предметность и конструктив». Ермак отметил, что в соответствии с решением президента США Дональда Трампа Дрисколл уже на этой неделе приедет на Украину.

25 ноября сообщалось, что Дрисколл в понедельник и в течение всего вторника вел переговоры с российской делегацией о «достижении прочного мира на Украине», которые можно охарактеризовать как «хорошие».

Западные СМИ сообщили, что Дрисколл провел переговоры с российской делегацией в Абу-Даби 24 ноября. Очередная встреча состоится 25 ноября, «чтобы ускорить продвижение мирных переговоров» и «заложить основу для взаимодействия на более высоком уровне». По информации Politico, Дрисколл представит сокращенный американский план по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле отказались комментировать эти данные и назвали ситуацию «информационной вакханалией». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США появилась информация о возможной смене главы Пентагона.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами