В Киеве заявили о скором визите Дрисколла на Украину

Министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл на этой неделе прибудет в Киев. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам Ермака, он только что поговорил с Дрисколлом по телефону. Глава офиса украинского президента выразил американскому министру благодарность «за предметность и конструктив». Ермак отметил, что в соответствии с решением президента США Дональда Трампа Дрисколл уже на этой неделе приедет на Украину.

25 ноября сообщалось, что Дрисколл в понедельник и в течение всего вторника вел переговоры с российской делегацией о «достижении прочного мира на Украине», которые можно охарактеризовать как «хорошие».

Западные СМИ сообщили, что Дрисколл провел переговоры с российской делегацией в Абу-Даби 24 ноября. Очередная встреча состоится 25 ноября, «чтобы ускорить продвижение мирных переговоров» и «заложить основу для взаимодействия на более высоком уровне». По информации Politico, Дрисколл представит сокращенный американский план по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле отказались комментировать эти данные и назвали ситуацию «информационной вакханалией». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США появилась информация о возможной смене главы Пентагона.