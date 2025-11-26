В США появилась информация о возможной смене главы Пентагона

Министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл может стать главой Пентагона вместо Пита Хегсета. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По его информации, необычная роль Дрисколла в усилиях по мирному урегулированию украинского конфликта вновь вызвала разговоры о том, что он может заменить Хегсета на посту министра войны США на посту главы Пентагона. Такой вариант развития событий уже несколько месяцев негласно обсуждается в Белом доме.

Источники телеканала заявили, что президент Трамп симпатизирует Дрисколлу и регулярно интересуется его мнением о шагах по разрешению кризиса на Украине. Глава государства называет министра «парнем, ответственным за беспилотники», так как именно он в Вашингтоне отвечает за усилия по увеличению производства дронов на фоне отставания от Китая и России.

25 ноября сообщалось, что Дрисколл в понедельник и в течение всего вторника вел переговоры с российской делегацией о «достижении прочного мира на Украине», которые можно охарактеризовать как «хорошие».

Ранее Трамп назвал армию США сильнейшей в мире.