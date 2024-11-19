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Зеленский призвал пригласить Украину в НАТО

Зеленский: право на членство в НАТО жизненно важно для Украины

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Bernadett Szabo/Reuters

Право на членство в НАТО является жизненно важным для Украины. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский напомнил, что представленный им «план победы» Украины начинается с того, что страну пригласят в Североатлантический альянс.

«Приглашение — это политический шаг. Шаг, который не меняет в корне условий безопасности для партнеров и не означает для Украины немедленной активации пятой статьи Договора о НАТО», — написал он.

Пятая статья договора НАТО гласит, что нападение на одну из стран союза расценивается, как нападение на весь Альянс.

В конце октября Зеленский заявлял, что Украина просит о приглашении в НАТО, а не о вступлении в альянс во время конфликта, но некоторые политики уравнивают это, чтобы сказать Киеву «нет».

23 октября газета Politico писала, что США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания не поддерживают вступление Украины в альянс во время конфликта.

Ранее в МИД Венгрии оценили возможность приглашения Украины в НАТО.

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