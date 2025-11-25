На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-госсекретаря Франции снова будут судить за сексуальные домогательства

Суд вынесет приговор экс-госсекретарю Франции Плясе по делу о домогательствах
Christophe Ena/AP

Суд Парижа вынесет приговор бывшему сенатору и члену правительства Франции Жану-Венсану Плясе по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении двух женщин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

В судебных документах указано, что приставания к женщинам происходили по той же схеме, что и в 2021 году, когда Пляссе впервые осудили за домогательства: во время заграничных командировок чиновник употреблял спиртное, знакомился с иностранками и «распускал руки» в такси.

Следствие установило, что нападения были совершены в период с 2016 по 2017 годы, когда Плясе занимал должность госсекретаря по делам госреформы.

В 2018 году Пляссе задержала полиция после конфликта в одном из баров Парижа. Сотрудники заведения рассказали, что чиновник приставал к посетительницам и оскорблял их, когда они отказывались с ним танцевать. Кроме того, он выкрикивал в сторону охранников арабского происхождения расистские оскорбления.

Известно, что Плясе родился в Сеуле и был усыновлен французской семьей в младенчестве.

21 октября экс-президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму в Париже, чтобы отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека». 10 ноября апелляционный суд Парижа согласился с доводами адвокатов Саркози и удовлетворил ходатайство об освобождении бывшего главы государства.

Ранее Саркози анонсировал 200-страничную книгу о 20 днях в тюрьме.

