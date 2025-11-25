На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц и Зеленский обсудили ход переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта

Кабмин ФРГ: Мерц и Зеленский обсудили ход мирных переговоров по Украине
Emmanuele Contini/NurPhoto/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ход мирных переговоров по Украине. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, пишет ТАСС.

Мерц и Зеленский, по его словам, «обменялись мнениями о ходе переговоров по завершению войны на Украине». И других подробностей не привел.

До этого канцлер Германии сказал, что разрешение украинского конфликта – это трудный процесс. По мнению Мерца, мирный план для Украины «не может быть реализован без активного участия Европы».

23 ноября американская и украинская делегации провели в Женеве раунд переговоров по проекту мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. По словам госсекретаря США, он был «самым продуктивным» на данный момент. Он отметил, что сторонам удалось сократить число «неурегулированных пунктов» проекта соглашения, а остающиеся открытыми вопросы «не являются непреодолимыми».

Кроме того, Рубио заявил, что вопрос о роли Евросоюза и НАТО в разрешении украинского конфликта остается открытым для обсуждения. Дипломат подчеркнул, что предложенный Соединенными Штатами мирный план находится в стадии постоянной доработки и представляет собой «живой» механизм.

Ранее стало известно, что Трамп требует от Украины в своем мирном плане.

Переговоры о мире на Украине
