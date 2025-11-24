Мерц заявил, что переговоры о мире на Украине — это продолжительный процесс

Мерц: мир на Украине не наступит в одночасье

Разрешение украинского конфликта – это длительный процесс, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции, проведенной в рамках неформальной встречи лидеров ЕС в Луанде. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Мир на Украине не наступит в одночасье», – подчеркнул политик.

По мнению Мерца, мирный план для Украины «не может быть реализован без активного участия Европы».

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что вопрос о роли Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще нуждается в обсуждении. По его словам, предложенный Америкой мирный план представляет собой «динамичный» документ, претерпевающий изменения ежедневно. Рубио подчеркнул наличие спорных моментов, в частности, касающихся судьбы российских активов и участия ЕС и НАТО в мирных переговорах. Он добавил, что эти вопросы будут предметом обсуждения с советниками по национальной безопасности европейских государств.

Ранее СМИ рассказали об отличиях в пунктах европейского мирного плана по Украине.