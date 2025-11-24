На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мерц заявил, что переговоры о мире на Украине — это продолжительный процесс

Мерц: мир на Украине не наступит в одночасье
true
true
true
close
Fabrizio Bensch/Reuters

Разрешение украинского конфликта – это длительный процесс, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции, проведенной в рамках неформальной встречи лидеров ЕС в Луанде. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Мир на Украине не наступит в одночасье», – подчеркнул политик.

По мнению Мерца, мирный план для Украины «не может быть реализован без активного участия Европы».

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что вопрос о роли Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще нуждается в обсуждении. По его словам, предложенный Америкой мирный план представляет собой «динамичный» документ, претерпевающий изменения ежедневно. Рубио подчеркнул наличие спорных моментов, в частности, касающихся судьбы российских активов и участия ЕС и НАТО в мирных переговорах. Он добавил, что эти вопросы будут предметом обсуждения с советниками по национальной безопасности европейских государств.

Ранее СМИ рассказали об отличиях в пунктах европейского мирного плана по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами