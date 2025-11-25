В Германии подтвердили неофициальные переговоры глав МИД Евросоюза

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади в Берлине подтвердил проведение 26 ноября неофициального заседания Совета министров иностранных дел Евросоза в ходе которого на обсуждение вынесут план по урегулированию конфликта на Украине.

«Дипломатические усилия [по Украине] продолжаются полным ходом», — заявил он.

Вадефуль добавил, что в Женеве прошел конструктивный обмен мнениями между Германией, Францией, Великобританией, Украиной и США. По его словам, дальнейшее обсуждение указывает на то, что все стороны работают сообща.

До этого агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС, пожелавшего остаться анонимным, писало, что министры иностранных дел стран-членов Европейского союза проведут видеоконференцию по вопросу урегулирования конфликта на Украине 26 ноября.

23 ноября на пресс-конференции в швейцарской Женеве государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом.

Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле обозначили роль Европы в урегулировании на Украине.