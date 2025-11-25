Главы МИД Евросоюза проведут совещание по ситуации на Украине

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза проведут видеоконференцию по вопросу урегулирования конфликта на Украине 26 ноября. Об этом сообщил Reuters представитель ЕС, пожелавший остаться анонимным.

Собеседник агентства уточнил, что встреча еще не была официально объявлена. Подробностей он не привел.

23 ноября на пресс-конференции в швейцарской Женеве государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом.

Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле обозначили роль Европы в урегулировании на Украине.