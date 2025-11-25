Депутат Колесник: у Лондона нет права склонять Москву к переговорам по Украине

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал призыв Великобритании к России сесть за стол переговоров. По мнению парламентария, Лондон, выступая с подобными заявлениями, сам не вправе садиться за этот стол.

«Призыв британского МИД к России сесть за стол переговоров — форменное лицемерие со стороны Лондона. Британия — один из главных разжигателей и спонсоров украинского кризиса. Ее ракеты, поставленные ВСУ, уже несколько лет падают на российские города и гражданские объекты, далекие от военной инфраструктуры», --напомнил Колесник.

Он добавил, что Британия не в том положении, чтобы что-либо требовать от России. Москва же находится за столом переговоров с весны 2022 года.

25 ноября глава британского МИД Иветт Купер в интервью The Independent заявила, что Россия должна сесть за стол переговоров по Украине. Она также напомнила позицию европейских стран, касаемо необходимости обеспечить «прочный» мир.

В Службе внешней разведки (СВР) позднее сообщили, что Британия может попытаться сбить миротворческий настрой президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования на Украине путем его дискредитации из-за якобы связей с советскими и российскими спецслужбами.

Ранее Лавров рассказал о попытках западных агентов завербовать российских дипломатов.