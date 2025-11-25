Лавров рассказал о попытках западных агентов завербовать российских дипломатов

Западные спецслужбы неоднократно пытались завербовать российских дипломатов, однако эти попытки были безуспешны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации «Франко-Российский диалог».

«Специальные службы за океаном и на Европейском континенте неоднократно пытались завербовать наших дипломатов», — сообщил Лавров.

По его словам, был лишь один случай, когда «какой-то второстепенный сотрудник из Швейцарии» перешел на ту сторону, однако сейчас он «канул в небытие», уточнил министр.

Лавров отметил, что коллектив МИД России показал сплоченность и эффективность на фоне не простой ситуации на международной арене. Он признался, что были опасения, что кто-то из дипломатов может «убежать» из страны, однако этого не произошло. По мнению министра, во многом это заслуга президента РФ Владимира Путина, который определяет внешнюю политику, проводимую на различных направлениях.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о попытках Великобритании склонить россиян к государственной измене. По ее словам, это делается через программу вербовки разведывательного ведомства MI6, которая направлена на взаимодействие с гражданами России, готовыми предоставлять информацию и сотрудничать с Британией. Захарова напомнила, что срок лишения свободы за госизмену может доходить до пожизненного.

Ранее в СК раскрыли, как Киев вербует иностранных военных в ряды ВСУ.