Великобритания может попытаться сбить миротворческий настрой президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования на Украине путем его дискредитации из-за якобы связей с советскими и российскими спецслужбами. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР), передает РИА Новости.

По данным пресс-службы, Лондон боится, что планы зарабатывать на украинском конфликте могут сорваться из-за американской стороны. На этот случай, по данным СВР, британская сторона заготовила «страховочный вариант».

«Состряпаны планы реанимации фейковых «досье» бывшего сотрудника британской разведки К. Стила с обвинениями главы Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами», — рассказали специалисты.

В российской разведке добавили, что Британия не обладает возможностью «войти в одну реку дважды» и нет сомнений в том, что Трамп «поставит на место» союзников за попытки опорочить его уже опровергнутыми инсинуациями.

До этого глава МИД Великобритании Иветт Купер в интервью The Independent заявила, что Россия должна сесть за стол переговоров по Украине. Такое заявление МИД Британии сделал на фоне переговоров по мирному плану США относительно урегулирования конфликта. Купер напомнила позицию европейских стран о необходимости обеспечить «прочный» мир на Украине.

Газета The Guardian писала, что Великобритания готова использовать все неядерное оружие на Украине «от истребителей до пехоты».

Ранее в Британии сравнили планы ЕС и США по урегулированию на Украине.