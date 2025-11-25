Британия захотела «усадить» Россию за стол переговоров

Россия должна сесть за стол переговоров по Украине. Об этом заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер, передает The Independent.

«Конечно, предстоит еще много работы, но главное — Россия теперь должна сесть за стол переговоров, чтобы прекратить бомбардировки Украины», — подчеркнула она.

Купер напомнила позицию европейских стран о необходимости обеспечить «прочный» мир на Украине.

Такое заявление МИД Британии сделал на фоне переговоров по мирному плану США относительно урегулирования конфликта.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

При этом 25 ноября Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Она отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили о приемлемости положений мирного плана США по Украине.