Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе выступления в парламенте заявил, что союзники украинской стороны в Женеве приняли решение работать с существующим планом США по Украине, а не создавать альтернативный документ. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается текста соглашения, над которым сейчас работают в Женеве <…> был достигнут твердый консенсус в отношении того, что следует работать с существующим текстом, хотя некоторые его части неприемлемы, а другие части важны, а не создавать другой документ», — заявил он.

До этого в Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что Великобритания может попытаться сбить миротворческий настрой президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования на Украине путем его дискредитации из-за якобы связей с советскими и российскими спецслужбами.

По данным пресс-службы, Лондон боится, что планы зарабатывать на украинском конфликте могут сорваться из-за американской стороны. На этот случай, по данным СВР, британская сторона заготовила «страховочный вариант».

Ранее Британия захотела «усадить» Россию за стол переговоров.