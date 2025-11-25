На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о готовности России к компромиссу по Донбассу, но с нюансом

WP: Россия может быть готова к компромиссу по Донбассу в конце переговоров
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российская Федерация может пойти на компромисс по принадлежности Донбасса на финальной стадии мирных переговоров. Об этом газете The Washington Post заявил якобы «бывший высокопоставленный кремлевский чиновник».

По его словам, Россия «может быть готова заморозить линии фронта в Запорожской и Херсонской областях».

«Но самая сложная часть – это Донецк. Я думаю, что компромисс по Донецку будет возможен, но только в конце переговоров», — заявил источник издания.

До этого стало известно, что из нового варианта мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине исчез пункт про передачу Донбасса под контроль России. Отмечается, что из отредактированной версии исчезли «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины».

В свою очередь британская газета The Guardian писала, что Украина не против переговоров с Россией о территориях, однако такие переговоры должны основываться на нынешней линии фронта.

Ранее стало известно о «хороших» переговорах Дрисколла с представителями России.

