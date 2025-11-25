Стало известно об уроне терминалу КТК под Новороссийском

Терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

По информации пресс-службы, повреждения получило административное здание на морском терминале — главный центр правления КТК в Южной Озереевке. Из него производится контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и Казахстане. Корпус был поврежден элементами боевой части БПЛА.

«Сразу после объявления общегородского сигнала тревоги «Беспилотная опасность» персонал был эвакуирован в укрытия. Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались», — говорится в сообщении.

25 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА на Краснодарский край ранения получили шесть жителей региона, повреждения — не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

По словам Кондратьева, незначительные повреждения были зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в населенном пункте Первореченское Динского района. Кроме того, в данный момент тушат возгорание на крыше многоквартирного дома в Туапсе, пожар уже локализовали.

Ранее Минобороны заявило о перехвате почти 250 украинских БПЛА за ночь.