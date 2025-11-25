На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова пообещала Европе жесткий ответ на присвоение активов России

Александр Кряжев/РИА Новости

Страны Европы должны вернуть заблокированные российские активы, если не хотят прослыть «евроворьем». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о российских активах.

По ее словам, только Россия имеет право решать, что делать со своими активами.

«А те, в чьих руках незаконно находятся деньги Российской Федерации, должны их вернуть, если не хотят прослыть евроворьем и получить жесточайший ответ за свое преступление», — добавила дипломат.

До этого Макрон заявил, что именно Европа должна решить, как поступать с замороженными активами России, потому что они находятся на европейской территории.

24 ноября стало известно, что из мирного плана США по урегулированию украинского конфликта в ходе переговоров был убран пункт об использовании замороженных российских активов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

В первоначальной версии данного документа предусматривалось выделение около $100 млрд в Фонд восстановления Украины, откуда половину дохода получали бы Соединенные Штаты. При этом остальная часть средств пошла бы на американо-российские проекты.

Ранее стало известно о согласии Украины с мирным планом США.

