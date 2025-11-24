СМИ: из плана США по Украине убрали пункт про замороженные активы России

Bloomberg: из мирного плана США убрали пункт об использовании активов России

Из мирного плана США по урегулированию украинского конфликта в ходе переговоров был убран пункт об использовании замороженных российских активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

В первоначальной версии данного документа предусматривалось выделение около $100 млрд в Фонд восстановления Украины, откуда половину дохода получали бы Соединенные Штаты. При этом остальная часть средств пошла бы на американо-российские проекты.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана США в преддверии встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

В состав американской делегации, которую возглавлял госсекретарь Марко Рубио, вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и другие представители администрации США. Украинскую сторону представляли руководитель офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилл Буданов и другие официальные лица. Обсуждение велось вокруг американского плана урегулирования, включающего от 26 до 28 пунктов.

На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

