Макрон высказался о будущем замороженных активов России

Макрон: Европа должна решить, как поступать с активами России
Ludovic Marin/Reuters

Европа должна решить, как поступать с замороженными активами России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.

Политик прокомментировал мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, этот документ демонстрирует, что было бы приемлемо для России, но необходимо улучшить ряд моментов, чтобы план был выгоден и для Украины с Европой.

«Мы хотим мира, но мы не хотим мира, который стал бы капитуляцией Украины», — подчеркнул Макрон.

Французский лидер добавил, что первым делом после подписания мира с Россией Украине предстоит восстанавливать собственную армию, и на это не может быть ограничений. Макрон также отметил, что замороженные российские активы находятся на европейской территории, и только Европа может решать, что с ними делать.

На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

Ранее сообщалось, что из плана США по Украине убрали пункт про замороженные активы России.

