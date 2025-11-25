Боррель раскритиковал политику Трампа по отношению к Европе

Экс-глава дипломатии ЕС Боррель: США при Трампе не могут считаться союзником ЕС

Европа больше не может считать США союзником из-за плана по урегулированию конфликта на Украине, предложенного американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в соцсети Х.

Дипломат обратил внимание, что Соединенные Штаты даже не консультируются с Европой по вопросам, которые затрагивают ее собственную безопасность.

По мнению Борреля, Европейский союз должен признать изменения в политике США и «отреагировать соответствующим образом». Экс-глава евродипломатии считает, что «политика умиротворения» в отношении Трампа потерпела крах.

Боррель добавил, что уступки требованиям Трампа в сфере военных расходов, цифровой дерегуляции, многонационального налогообложения и поставок энергоносителей ни на что не повлияли.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Европа подготовила свой план мира на Украине.