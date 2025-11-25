Лавров рассказал о каналах связи России с США

Лавров: у России есть активные каналы коммуникации с коллегами из США

У России есть каналы коммуникации с США, в настоящий момент они задействуются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии, передает РИА Новости.

«У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются. И мы от них ожидаем той версии (мирного плана. — «Газета.Ru»), которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами», — сказал он.

Совместное заседание коллегий МИД при участии Лаврова и министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова проходит в Москве 25 ноября. В ходе мероприятия стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине с учетом мирного плана Соединенных Штатов.

На пресс-конференции глава российского МИД добавил, что Москва ценит усилия Вашингтона по достижению урегулирования вооруженного конфликта на Украине. По словам дипломата, США — единственная страна на Западе, в отличие от Великобритании, Бельгии, Франции, Германии, которая проявляет инициативу в том, чтобы найти пути к разрешению украинского кризиса.

Ранее в Кремле не исключили контакты президентов США и России по Украине.