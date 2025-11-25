На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал о каналах связи России с США

Лавров: у России есть активные каналы коммуникации с коллегами из США
true
true
true
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

У России есть каналы коммуникации с США, в настоящий момент они задействуются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии, передает РИА Новости.

«У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются. И мы от них ожидаем той версии (мирного плана. — «Газета.Ru»), которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами», — сказал он.

Совместное заседание коллегий МИД при участии Лаврова и министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова проходит в Москве 25 ноября. В ходе мероприятия стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине с учетом мирного плана Соединенных Штатов.

На пресс-конференции глава российского МИД добавил, что Москва ценит усилия Вашингтона по достижению урегулирования вооруженного конфликта на Украине. По словам дипломата, США — единственная страна на Западе, в отличие от Великобритании, Бельгии, Франции, Германии, которая проявляет инициативу в том, чтобы найти пути к разрешению украинского кризиса.

Ранее в Кремле не исключили контакты президентов США и России по Украине.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами