Стубб заявил, что следующие несколько дней будут решающими в вопросе Украины

Стубб: ближайшие дни станут решающими в вопросе мира на Украине

Ближайшие дни будут решающими в вопросе урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил в соцсети X президент Финляндии Александр Стубб по итогам встречи с европейскими лидерами.

«Мы вместе работаем над прекращением огня и установлением устойчивого мира. Мы поддерживаем Украину на каждом шагу. Следующие несколько дней и недель могут стать решающими», — говорится в посте.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

За несколько дней до этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «коалиция желающих» через месяц планирует перейти к новому этапу подготовки для возможного развертывания своих сил на украинской территории, если СВО будет завершена.

Ранее в США заявили, что ЕС могут не допустить к переговорам по Украине.