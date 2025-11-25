Пропагандистская машина Запада умеет высасывать из «грязного пальца» антироссийские и русофобские новости. По каждому такому случаю у России есть четкая позиция, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации «Франко-Российский диалог».

Лавров подчеркнул, что Россия готова выслушать все факты, которыми располагают представители Запада. Однако как до этого доходит дело, та сторона молчит, указал министр.

«Как только предлагаем им это, они тут же все уходят (как у нас говорится) «под корягу», — сказал Лавров.

В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию вокруг российской агрессии. По его словам, они пугают население своих стран тем, что «война с русскими чуть ли не на пороге». Глава государства отметил, что они повторяют эту «мантру» раз за разом, и назвал подобные заявления «чушью». Путин дал понять, что Россия не собирается нападать на НАТО.

Ранее в Италии рассказали об антироссийских фейках, распространенных по всему ЕС.