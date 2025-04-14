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В Италии рассказали об антироссийских фейках, распространенных по всему ЕС

Политик Спатара: антироссийская пропаганда распространилась по всей Европе
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Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

Проблема фейков и демонизации образа России в медиапространстве существует по всей Европе. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил президент политической организации Gioventù Controcorrente Бруно Спатара.

«Мы признаем, что на самом деле конфликт на Украине — это прокси-война, война по договоренности, спровоцированная третьими странами. Она стала возможной потому, что <...> есть огромный кризис суверенитета — не только в Италии, но и, опять же, во всей Европе. ЕС находится на службе у глобалистов, которые прежде были у власти в США», — отметил политик.

Он выразил надежду, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа ситуация изменится.

Президент политической организации Сantiere Laboratorio Витторио Джиольотти в свою очередь заявил, что итальянцы уважают Россию и ее граждан, несмотря на пропаганду в европейских СМИ. Он подчеркнул, что Италия на сегодняшний день не в состоянии проводить суверенную внешнюю политику и выстраивать отношения с теми странами, с которыми ей хочется.

Ранее в Италии обвинили ЕС в двойных стандартах.

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