Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ ООН предоставить данные по Буче является позором для всей организации, которая публикует данные только тогда, когда ей надо. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что ежегодно на сессии Генассамблеи в Нью-Йорке обращается к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой предоставить список лиц, кто был показан в программе «Би-Би-Си», но каждый раз получает ответ, что «у них такие правила, и этим занимается управление верховного комиссара ООН по правам человека».

По мнению Лаврова, скрывать имена тех, чьи данные уже использовали для провокации, — это явка с повинной.

Глава МИД добавил, что Россия всегда готова сесть и обсудить все факты, которые нам может предъявить Красный Крест и ООН, но как только это предлагается российской стороной, все они уходят «под корягу».

30 октября Лавров направил Гутерришу новый запрос по теме расследования провокации в Буче.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел страны обвинил Украину в провокации в Буче. Она была предпринята для того, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией, отметил президент.

