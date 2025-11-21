Постпред РФ в ООН оценил положение ВСУ

Постоянный представитель РФ в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя назвал положение ВСУ на фронте катастрофическим. Его слова на заседании Совета безопасности ООН по украинской тематике приводит РИА Новости.

По словам Небензи, сейчас российские войска успешно наступают почти на всех направлениях, лишая ВСУ боеспособности и заставляя их нести огромные потери.

По его словам, ВС РФ планомерно уничтожают военную технику РФ, пусковые установки «Нептун», ракетные системы залпового огня HIMARS, опорные пункты ВСУ, пункты управления дронами и украинские системы снабжения.

Также Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не разрешает командованию украинской армии признавать потерю городов и отступать. По его мнению, такая позиция не имеет никакого отношения к военной реальности и носит политический характер.

По словам Небензи, сейчас Украина выступает за прекращение огня только потому, что хочет получить передышку.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об окружении 15 батальонов ВСУ в Харьковской области.