Европейские страны обсудят вопрос предоставления гарантий безопасности Украине

Страны Европы обсудят вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности на случай прекращения огня на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Во вторник лидеры Великобритании, Франции и других европейских стран проведут телефонный звонок, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины в случае возможного прекращения огня», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос о территориях Украины и численности Вооруженных сил страны должен решаться в Киеве.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

При этом 25 ноября пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт сообщила, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Она отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

