В НАБУ заявили, что в деле «кошелька Зеленского» появятся новые подозреваемые

НАБУ: в деле Миндича о коррупционной схеме на Украине будут новые подозреваемые

Новые подозреваемые непременно появятся в ходе дальнейшего расследования дела о коррупционной схеме украинского бизнесмена Тимура Миндича. Об этом заявил на заседании комитета Верховной рады руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос.

По его словам, в рамках расследования были проведены удачные обыски, в ходе которых было изъято большое количество цифровых носителей.

«Я уверен, что у нас будут еще подозрения. Относительно других сфер — есть понимание, что денежные средства поступали не только из энергетики, но она была наиболее приоритетной, потому что самая темная», — сказал глава НАБУ.

Кривонос отметил, что количество подозреваемых по этому делу будет только расти.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

В Bloomberg допустили, что Зеленский и чиновники из его окружения могут быть причастны к коррупционному скандалу, который сейчас расследует НАБУ.

Ранее в Великобритании заявили, что Зеленский не избежит ответственности за коррупцию.