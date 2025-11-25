WSJ: Дрисколл из-за реакции ЕС на план по Украине вел переговоры в Женеве

Министр армии США Дэниел Дрисколл из-за негативной реакции стран Европейского союза на предлагаемый Вашингтоном план урегулирования конфликта на Украине был вынужден после Киева отправиться в Женеву, хотя у него в планах было продолжение переговоров с представителями республики в Лондоне. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что министр планировал продолжить переговоры с представителями Украины в более формальной обстановке.

По данным издания, страны Европы столь негативно отреагировали на предлагаемый Вашингтоном мирный план, что команде Дрисколла пришлось вместо Лондона лететь в швейцарскую Женеву.

Западные СМИ сообщили, что Дрисколл провел переговоры с российской делегацией в Абу-Даби 24 ноября. Очередная встреча состоится 25 ноября, «чтобы ускорить продвижение мирных переговоров» и «заложить основу для взаимодействия на более высоком уровне». По информации Politico, Дрисколл представит сокращенный американский план по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле отказались комментировать эти данные и назвали ситуацию «информационной вакханалией». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России объяснили, почему план Трампа «с правками» обречен на провал.