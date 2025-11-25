В России объяснили, почему план Трампа «с правками» обречен на провал

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не в полной мере учитывают интересы России, Вашингтон не понимает глубины кризиса, поэтому инициатива обречена на провал. Об этом «Газете.Ru» заявила заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Не скрывается, что целью американского посланника (министра армии США Дэниела Дрисколла – «Газета.Ru») является представить вариант мирного плана с «правками» от украинской стороны. А с учетом того, что и изначальный план из 28 пунктов был в реальности далек от учета российских интересов, нынешняя версия явно теряет даже остатки приемлемости. При внешнем приветствии мирных усилий США со стороны России, новый мирный план ждет участь прежних инициатив», — подчеркнула она.

Главной проблемой администрации президента США Дональда Трампа в контексте урегулирования на Украине является стремление к «механической» остановке конфликта. Между тем, речь не идет о решении причин кризиса, считает Гафарова.

В этой связи заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что России и Украине следует не воевать, а торговать показывает «крайне слабое понимание Вашингтоном ситуации», отметила эксперт.

«А с учетом того, что США и были во многом зачинщиками нынешнего конфликта на Украине, миротворческие усилия обречены стать тем, что мы видим из раза в раз», — подытожила она.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

При этом 25 ноября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Она отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

