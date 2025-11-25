В России рассказали о «новых лицах» в переговорах по Украине

Соединенные Штаты вводят «новые лица» в переговоры по Украине, демонстрируя тем самым важность для Вашингтона вопроса об урегулировании конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил американист, политолог Александр Асафов, оценивая встречу министра армии США Дэна Дрисколла с представителями РФ.

«Вашингтону важно урегулирование, поэтому, собственно, они вводят новые лица в переговоры», — подчеркнул он.

Встреча российской делегации с Дрисколлом и другими представителям США в Абу-Даби, считает американист, при достижении согласия станет «стартом к подготовке встреч на другом уровне».

По оценке Асафова, перспективы у мирного соглашения есть, однако пока никак не учтена позиция России.

Дрисколл 25 ноября в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов по урегулированию конфликта на Украине.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

При этом 25 ноября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Она отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

