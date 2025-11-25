Эксперт объяснил, что именно Трамп мог обсуждать с Си Цзиньпином по Украине

Политолог и историк Сергей Станкевич в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал состоявшиеся телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Эксперт допустил, что глава Белого дома обратился к лидеру Китая с тем, чтобы тот склонил Москву к более гибкой позиции на финальной стадии урегулирования конфликта на Украине. Трамп, по его словам, понимает, что Си Цзиньпин находится в тесном контакте с президентом РФ Владимиром Путиным. Более того, страны — в статусе всеобъемлющего стратегического партнерства.

«Другого смысла я не вижу звонить Си Цзиньпину по поводу Украины. Ничего иного Трамп просто попросить у китайского лидера не может», — сказал Станкевич.

Лидеры Китая и Соединенных Штатов провели телефонный разговор накануне. Позднее Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что обсудил с Си Цзиньпином различные темы, в том числе украинский конфликт.

Также политик заявил, что председатель КНР пригласил его посетить Пекин в апреле. Приглашение он принял.

Ранее в Кремле рассказали о планах на телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина.