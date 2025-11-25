Политолог Александр Казаков в эфире Tsargrad.tv объяснил, почему секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров сильно нервничал в ходе переговоров в Женеве, из-за чего, по сообщениям СМИ, даже сломал ручку.

Эксперт напомнил, что на Украине быстрыми темпами развивается коррупционный скандал, в котором фигурируют первые лица страны. По его словам, в ходе встречи с американцами в Швейцарии, речь могла идти о новой серии компромата на киевских чиновников.

«Я не исключаю, что стоимость этой ручки станет настолько высокой, что кому-то она будет стоить не только политической карьеры, но и свободы», — сказал Казаков.

То, что коррупционный скандал является методом давления президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского, почти не вызывает сомнений, добавил политолог.

Как сообщило накануне издание «Страна.ua», один из членов украинской делегации сломал ручку во время переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Женеве, где обсуждался вопрос урегулирования конфликта.

По предварительной информации, инцидент произошел в ходе напряженного обсуждения пунктов мирного плана. Неофициальные источники предполагают, что ручку сломал именно Умеров.

Переговоры в Женеве состоялись 23 ноября. На них обсуждались формулировки мирного плана перед встречей Зеленского с Трампом. Предполагается, что после согласования документа специальный представитель главы Белого дома Стивен Уиткофф может направиться в Москву.

Ранее в Раде заявили об отказе Зеленского от поездки в США.