Представитель украинской делегации в Женеве сломал от напряжения ручку

«Страна.ua»: украинский переговорщик сломал ручку во время встречи в Женеве

Член украинской делегации сломал ручку во время переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Женеве, где обсуждался вопрос урегулирования конфликта. Об этом сообщают издание «Страна.ua».

По предварительной информации, инцидент произошел в ходе напряженного обсуждения пунктов мирного плана. Неофициальные источники предполагают, что ручку сломал секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры, направленные на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В совещании принимали участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудят мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Перед встречей с американцами украинская делегация провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Ранее Рубио рассказал детали плана по мирному урегулированию на Украине.