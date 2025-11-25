На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Рады раскритиковал состав делегации от Украины для переговоров с США

Депутат Дмитрук заявил о привлечении Зеленским врагов Украины к контактам с США
Louisa Gouliamaki/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подключил к переговорам с США по мирному урегулированию украинского конфликта участников коррупционного скандала – главу своего офиса Андрея Ермака и главу СНБО Рустема Умерова, которые являются врагами республики. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования.

Депутат выразил негодование в связи с тем, что никто не говорит о том, что именно Ермак и Умеров «являются главной угрозой для Украины», а не пункты мирного плана президента США Дональда Трампа, которые никто не видел.

Дмитрук напомнил, что в составе делегации Украины на переговорах — люди, которые подозреваются в коррупции. Парламентарий предположил, что все участники переговорной группы будут принимать решения из соображений личной безопасности, а не государственной.

На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

Ранее в Кремле не исключили контакты Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
