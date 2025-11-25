На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии испугались «угрозы» России всему миру после СВО

МИД Финляндии: условия для Украины определят, какую угрозу будет представлять РФ
true
true
true
close
Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что условия мира для Украины во многом определят, «какую угрозу Россия будет в дальнейшем представлять для Европы и всего мира». Об этом он сказала в интервью Yle.

По мнению дипломата, Россию нельзя поощрять «за агрессию» против Украины.

Валтонен отметила, что для США также важно добиться мира в Украине. По словам министра, Финляндия поддерживает стремление президента США Дональда Трампа посредничать в достижении завершения конфликта на Украине.

Министр также подчеркнула, что вопросы расширения Европейского союза и поддержки Украины европейское сообщество решает самостоятельно.

Валтонен также назвала маловероятным то, что Украина сможет вернуть утраченные в ходе российской спецоперации территории.

На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

Ранее сообщалось, что США смирились с победой России над Украиной.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами