МИД Финляндии: условия для Украины определят, какую угрозу будет представлять РФ

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что условия мира для Украины во многом определят, «какую угрозу Россия будет в дальнейшем представлять для Европы и всего мира». Об этом он сказала в интервью Yle.

По мнению дипломата, Россию нельзя поощрять «за агрессию» против Украины.

Валтонен отметила, что для США также важно добиться мира в Украине. По словам министра, Финляндия поддерживает стремление президента США Дональда Трампа посредничать в достижении завершения конфликта на Украине.

Министр также подчеркнула, что вопросы расширения Европейского союза и поддержки Украины европейское сообщество решает самостоятельно.

Валтонен также назвала маловероятным то, что Украина сможет вернуть утраченные в ходе российской спецоперации территории.

На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

Ранее сообщалось, что США смирились с победой России над Украиной.