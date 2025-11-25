Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине отражает тот факт, что Россия близка к победе над республикой. Об этой пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Автор статьи отметил, что выдвинутые американской стороной предложения являются хорошим фундаментом для переговоров и решают все важнейшие вопросы конфликта. При этом условия мирного плана Европы журналист назвал нереалистичными.

В статье говорится, что европейские лидеры, которые четыре года отказывались от переговоров с Россией, не могут вдруг полагаться на то, что смогут диктовать направление.

На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

Ранее СМИ узнали, почему Стив Уиткофф принял решение об уступках Украины.