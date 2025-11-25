В России допустили примирение российского и украинского народов

Спикер Совфеда Матвиенко выразила уверенность в примирении русских и украинцев

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в примирении российского и украинского народов. Об этом парламентарий сказала в интервью «Московскому комсомольцу».

При этом она предположила, что на примирение уйдут десятилетия.

Матвиенко заявила, что однажды на Украине придет осознание того, «что на самом деле случилось, как их цинично использовал Запад в попытках нанести России стратегическое поражение». По мнению сенатора, это случится не завтра, потребуются десятки лет.

На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

Ранее Путин заявил, что верит в примирение России и Украины.